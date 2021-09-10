Внимание, водители! Сегодня стартует масштабная кампания “Сбавь скорость”, на трассах “дежурят” радары

Сегодня в Молдове стартовала масштабная кампания “Сбавь скорость. Торопись медленнее”, в рамках которой десятки радаров ежедневно будут “дежурить” на всех трассах страны. Их локации и график работы будет объявлять заранее Национальный инспекторат общественной безопасности. Кампания продлится до 30 сентября.
Так, сегодня, 10 сентября, радары будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
Север
Бельцы:
- 09:00 – 12:00 – мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, у выезда из города в сторону Фалешт;
- 13:00 – 16:00 – мун. Бельцы, ул. Н. Йорга – Ю. Гагарин;
- 18:00 – 07:00 – трасса R-6 (Кишинёв – Оргеев – Бельцы), кольцевая дорога в Бельцах.
Единцы, Бричаны, Окница:
- 07:00 – 16:00 – трасса G-9 (Окница – Русень) сёла Паладя, Ружиница, Михэлэшень;
- 16:00 – 07:00 – трасса M-5 (Единцы – Купчинь).
Сынжерей, Глодяны, Фалешты:
- 11:00 – 16:00 – трасса R-6 (Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 10 – 127 км);
- 18:00 – 08:00 – трасса R-6 (Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 89 – 127 км).
Рышкань, Дондюшень, Дрокия:
- 08:00 – 12:00 – г. Дрокия, ул. Гуданов;
- 13:00 – 16:00 – трасса R-7, с. Згурица;
- 18:00 – 23:00 – г. Рышкань;
- 23:00 – 07:00 – трасса M-5 (120 – 130 км).
Центр
Ниспорены:
- 08:00-12:00 – г. Ниспорены;
- 12:00-15:00 – трасса М-1, с. Бурсук;
- 15:00-18.00 – трасса R-25, с. Вэрзэрешть.
Яловены:
- 07:30-10:00 – г. Яловены;
- 10:30-14:00 – М-1, Данчены;
- 14:00-19:00 – R-3 (11 км, 22 км).
Калараш:
- 10:00-12:00 – трасса R-1 (42-45 км);
- 14:00-17:00 – трасса М5 (197-207 км).
Шолданешты:
- 09:00-11:00 – трасса R9 (33-37 км);
- 15:00-17:00 – трасса R9 (33-37 км).
Оргеев:
- 11:00-14:00 – трасса R6, с. Магдачешты;
- 15:00-17:00 – мун. Оргеев, ул. В. Лупу;
- 09:00-11:00 – трасса R6, Пересечино – кольцевая дорога в Оргееве;
- 15:00-17:00 – трасса R6, кольцевая дорога Оргеев – Брэвичень.
Хынчешты:
- 07:30-10:30 – трасса R-3 (26-30 км);
- 11:00-13:00 – трасса R-33 (7-12 км);
- 13:30-16:00 – трасса R-34 (5-23 км);
- 16:00-19:00 – трасса R-3 (26-30 км).
Страшены:
- 09:00-14:00 – трасса R1 (09-22 км);
- 16:00-19:00 – трасса R1 (22-35 км).
Резина:
- 09:00-12:00 – трасса R20 (25-50 км);
- 13:00 -18:00 – трасса R20 (25-50 км).
Юг
Комрат:
- 08:00 – 12:00 – трасса R-28 (10-15 км);
- 13:00 – 15:30 – трасса R-28 (10-15 км);
- 13:00 – 15:30 – трасса R-28 (2-10 км);
- 16:00 – 18:00 – трасса R-28 (10-15 км).
Кантемир:
- 07:30-10:00 – с. Тэтэрэшень;
- 11:00-13:00 – трасса R-34 (99 км+500м до 105км).
Леова:
- 14:00-16:00 – с. Хэнэсений Ной;
- 16:00-18:00 – г. Леова, ул. Кагульская.
Чимишлия:
- 08:00-10:00 – г. Чимишлия, ул. Штефан чел Маре;
- 10:00-12:00 – г. Чимишлия, ул. Четатя Албэ;
- 10:00-12:00 – г. Чимишлия, ул. Штефан чел Маре, до села Екатериновка;
- 16:30-18:00 – г. Чимишлия, ул. Штефан чел Маре.
Кагул:
- 07:30-11:30 – трасса R -34 (108-116 км, Киркань – Третешть);
- 13:00-16:00 – трасса R -34 (138-148 км, с. Пашкань, с. Манта, с. Вадул луй Искак);
- 17:00-19:00 – трасса R -32 (5-13 км, с. Гэвэноаса, с. Пелиней);
- 04:00-07:00 – мун. Кагул, ул. М. Витязул (автостанция), ул. шоссе Шкея.
Тараклия:
- 20:00-23:00 – трасса M-3 (125-134 км, с.Светлый-Балабану);
- 23:00-03:00 – трасса M-3 (142-150 км, с. Балабану – Алуату – Кириловка).
Муниципий Кишинёв
- 19:30 – 07:00 – сектор Буюканы, ул. Каля Ешилор и ул. Алба Юлия;
- 19:30 – 23:00 – сектор Ботаника, бул. Дачия;
- 23:00 – 07:00 – ул. Мунчешть;
- 19:30 – 23:00 – сектор Рышкановка, бул. Г. Виеру;
- 23:00 -07:00 – бул. Г. Виеру, ул. Каля Мошилор, ул. Петрикань;
- 19:30 – 07:00 – сектор Чеканы, ул. Вадул-луй-Водэ, бул. Мирча чел Бэтрын;
- 19:30 -23:00 – сектор Центр, ул. Негруцци, бул. Штефан чел Маре, бул. Кантемир.
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