Внимание, водители! Сегодня стартует масштабная кампания “Сбавь скорость”, на трассах “дежурят” радары

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Сегодня в Молдове стартовала масштабная кампания “Сбавь скорость. Торопись медленнее”, в рамках которой десятки радаров ежедневно будут “дежурить” на всех трассах страны. Их локации и график работы будет объявлять заранее Национальный инспекторат общественной безопасности. Кампания продлится до 30 сентября.

Так, сегодня, 10 сентября, радары будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

Север

Бельцы:

09:00 – 12:00 – мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, у выезда из города в сторону Фалешт;

13:00 – 16:00 – мун. Бельцы, ул. Н. Йорга – Ю. Гагарин;

18:00 – 07:00 – трасса R-6 (Кишинёв – Оргеев – Бельцы), кольцевая дорога в Бельцах.

Единцы, Бричаны, Окница:

07:00 – 16:00 – трасса G-9 (Окница – Русень) сёла Паладя, Ружиница, Михэлэшень;

16:00 – 07:00 – трасса M-5 (Единцы – Купчинь).

Сынжерей, Глодяны, Фалешты:

11:00 – 16:00 – трасса R-6 (Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 10 – 127 км);

18:00 – 08:00 – трасса R-6 (Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 89 – 127 км).

Рышкань, Дондюшень, Дрокия:

08:00 – 12:00 – г. Дрокия, ул. Гуданов;

г. Дрокия, ул. Гуданов; 13:00 – 16:00 – трасса R-7, с. Згурица;

18:00 – 23:00 – г. Рышкань;

г. Рышкань; 23:00 – 07:00 – трасса M-5 ( 120 – 130 км).

Центр

Ниспорены:

08:00-12:00 – г. Ниспорены;

г. Ниспорены; 12:00-15:00 – трасса М-1, с. Бурсук;

15:00-18.00 – трасса R-25, с. Вэрзэрешть.

Яловены:

07:30-10:00 – г. Яловены;

г. Яловены; 10:30-14:00 – М-1, Данчены;

М-1, Данчены; 14:00-19:00 – R-3 (11 км, 22 км).

Калараш:

10:00-12:00 – трасса R-1 ( 42-45 км);

трасса R-1 ( 14:00-17:00 – трасса М5 ( 197-207 км).

Шолданешты:

09:00-11:00 – трасса R9 (33-37 км);

трасса R9 (33-37 км); 15:00-17:00 – трасса R9 (33-37 км).

Оргеев:

11:00-14:00 – трасса R6, с. Магдачешты;

15:00-17:00 – мун. Оргеев, ул. В. Лупу;

09:00-11:00 – трасса R6, Пересечино – кольцевая дорога в Оргееве;

15:00-17:00 – трасса R6, кольцевая дорога Оргеев – Брэвичень.

Хынчешты:

07:30-10:30 – трасса R-3 ( 26-30 км);

11:00-13:00 – трасса R-33 ( 7-12 км);

13:30-16:00 – трасса R-34 ( 5-23 км);

трасса 16:00-19:00 – трасса R-3 ( 26-30 км).

Страшены:

09:00-14:00 – трасса R1 ( 09-22 км);

16:00-19:00 – трасса R1 ( 22-35 км).

Резина:

09:00-12:00 – трасса R20 ( 25-50 км);

13:00 -18:00 – трасса R20 ( 25-50 км).

Юг

Комрат:

08:00 – 12:00 – трасса R-28 ( 10-15 км);

13:00 – 15:30 – трасса R-28 ( 10-15 км);

13:00 – 15:30 – трасса R-28 ( 2-10 км);

16:00 – 18:00 – трасса R-28 ( 10-15 км).

Кантемир:

07:30-10:00 – с. Тэтэрэшень;

11:00-13:00 – трасса R-34 ( 99 км+500м до 105км).

Леова:

14:00-16:00 – с. Хэнэсений Ной;

16:00-18:00 – г. Леова, ул. Кагульская.

Чимишлия:

08:00-10:00 – г. Чимишлия, ул. Штефан чел Маре;

10:00-12:00 – г. Чимишлия, ул. Четатя Албэ;

10:00-12:00 – г. Чимишлия, ул. Штефан чел Маре, до села Екатериновка;

16:30-18:00 – г. Чимишлия, ул. Штефан чел Маре.

Кагул:

07:30-11:30 – трасса R -34 ( 108-116 км, Киркань – Третешть);

13:00-16:00 – трасса R -34 ( 138-148 км, с. Пашкань, с. Манта, с. Вадул луй Искак);

17:00-19:00 – трасса R -32 ( 5-13 км, с. Гэвэноаса, с. Пелиней);

04:00-07:00 – мун. Кагул, ул. М. Витязул (автостанция), ул. шоссе Шкея.

Тараклия:

20:00-23:00 – трасса M-3 ( 125-134 км, с.Светлый-Балабану);

23:00-03:00 – трасса M-3 ( 142-150 км, с. Балабану – Алуату – Кириловка).

Муниципий Кишинёв

19:30 – 07:00 – сектор Буюканы, ул. Каля Ешилор и ул. Алба Юлия;

19:30 – 23:00 – сектор Ботаника, бул. Дачия;

23:00 – 07:00 – ул. Мунчешть;

19:30 – 23:00 – сектор Рышкановка, бул. Г. Виеру;

23:00 -07:00 – бул. Г. Виеру, ул. Каля Мошилор, ул. Петрикань;

19:30 – 07:00 – сектор Чеканы, ул. Вадул-луй-Водэ, бул. Мирча чел Бэтрын;

19:30 -23:00 – сектор Центр, ул. Негруцци, бул. Штефан чел Маре, бул. Кантемир.

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