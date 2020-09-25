Внимание, водители! Полиция проведёт рейды против неправильной парковки

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В целях повышения безопасности дорожного движения и дисциплинирования водителей в ближайшие дни состоятся рейды, направленные на борьбу с незаконной парковкой транспортных средств.

Как сообщает полиция, автомобиль может быть эвакуирован в следующих ситуациях:

если водитель был отстранён от вождения, а транспортное средство не может быть передано его владельцу или доверенному лицу;

если автомобиль создаёт неминуемую опасность для общественных интересов;

если автомобиль стоит в запрещённом для парковки месте;

если необходимо установить личность владельца транспортного средства, использованного для совершения правонарушения.

Незаконно припаркованные автомобили будут конфисковывать и отвозить на штрафстоянку, с которой у Генерального инспектората полиции заключён контракт. Водитель, владелец или доверенное лицо, чей автомобиль был эвакуирован, сможет получить дополнительную информацию по номерам: 022-254-705 или 022-223-059.

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