Внимание, водители! Полиция проведёт рейды против неправильной парковки

Внимание, водители! Полиция проведёт рейды против неправильной парковки

В целях повышения безопасности дорожного движения и дисциплинирования водителей в ближайшие дни состоятся рейды, направленные на борьбу с незаконной парковкой транспортных средств.

Как сообщает полиция, автомобиль может быть эвакуирован в следующих ситуациях:

  • если водитель был отстранён от вождения, а транспортное средство не может быть передано его владельцу или доверенному лицу;
  • если автомобиль создаёт неминуемую опасность для общественных интересов;
  • если автомобиль стоит в запрещённом для парковки месте;
  • если необходимо установить личность владельца транспортного средства, использованного для совершения правонарушения.

Незаконно припаркованные автомобили будут конфисковывать и отвозить на штрафстоянку, с которой у Генерального инспектората полиции заключён контракт. Водитель, владелец или доверенное лицо, чей автомобиль был эвакуирован, сможет получить дополнительную информацию по номерам: 022-254-705 или 022-223-059.

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