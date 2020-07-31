Внимание, водители! Полиция будет эвакуировать неправильно припаркованные машины

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Сегодня вступают в силу поправки в Положение о порядке задержания, транспортировки, хранения и возврата транспортных средств в процессе констатации правонарушений.

Так, согласно новым правилам полицейские могут распорядиться об эвакуации транспортных средств в следующих случаях:

если водителю запретили управлять транспортным средством, а машину нельзя передать владельцу;

если транспортное средство оставлено в запрещённом для парковки месте;

если транспортное средство представляет угрозу общественным интересам, а также если необходимо установить владельца автомобиля.

Эвакуация, транспортировка, хранение и возврат транспортных средств будут осуществляться экономическими агентами, с которыми Генеральный инспекторат полиции заключит контракт после проведения тендера. В связи с этим ГИП объявил конкурс на оказание этих услуг.

Ведомство настоятельно рекомендует всем водителям проявлять ответственность, так как, согласно поправкам, все расходы на эвакуацию и хранение транспортных средств будет нести их владелец, в отношении которого будут наложены санкции.

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