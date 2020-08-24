Внимание, водители: очередной участок Албишоары перекрыт до четверга

Внимание, водители: очередной участок Албишоары перекрыт до четверга

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 24 по 27 августа будет перекрыто движение по улице Албишоара, на участке между бул. Гагарина и ул. Измаил. Это связано с проведением в данной зоне дорожных работ.

Водителям, пересекающим этот участок, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать зону дорожных работ.

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