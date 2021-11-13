Внимание, водители: некоторые улицы в центре столицы будут перекрыты

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Примария Кишинёва предупреждает водителей о том, что на некоторых участках города будет затруднено движение в связи с проведением ремонтных работ.

Так, с 15 по 16 ноября будет частично приостановлено движение на пересечении улиц Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и Александру чел Бун. С 15 ноября по 3 декабря ограничат движение по улице А. Бернардацци, на участке ул. А. Пушкина.

Всех водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки.

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