Внимание, водители: на одном из столичных светофоров убрали зелёную стрелку

Внимание, водители: на одном из столичных светофоров убрали зелёную стрелку

На пересечении улиц Каля Орхеюлуй и Чеукарь сняли стрелку, позволявшую проезд на красный сигнал светофора.

Как сообщает НИОБ, с сегодняшнего дня на данном участке водители обязаны останавливаться при красном сигнале светофора. Внесённые изменения нужны для того, чтобы пешеходы могли безопасно переходить дорогу на этом перекрёстке.

Также сообщается, что на столичной улице Буковина будет снижено разрешённое ограничение скорости с 70 до 50 км/ ч.

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