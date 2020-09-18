Внимание, водители! На одном из столичных перекрёстков реорганизовано дорожное движение

0

Вчера, 17 сентября, было реорганизовано дорожное движение на пересечении Балканского шоссе и улицы Пьетрэрией. Так, транспорт, который направляется с последней, обязан свернуть вправо, в сторону кольцевой развязки на пересечении улиц Балканское шоссе и Каля Ешилор, предварительно подав световой сигнал.



Национальный инспекторат общественной безопасности отмечает, что безопасность дорожного движения является основным элементом повседневного комфорта в современном обществе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.