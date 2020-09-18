Внимание, водители! На одном из столичных перекрёстков реорганизовано дорожное движение

Внимание, водители! На одном из столичных перекрёстков реорганизовано дорожное движение

Вчера, 17 сентября, было реорганизовано дорожное движение на пересечении Балканского шоссе и улицы Пьетрэрией. Так, транспорт, который направляется с последней, обязан свернуть вправо, в сторону кольцевой развязки на пересечении улиц Балканское шоссе и Каля Ешилор, предварительно подав световой сигнал. 

Национальный инспекторат общественной безопасности отмечает, что безопасность дорожного движения является основным элементом повседневного комфорта в современном обществе.

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