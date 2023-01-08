Внимание, водители! На дорогах страны снег, гололед и туман

Внимание, водители! На дорогах страны снег, гололед и туман

Правоохранители предупреждают водителей о том, что на трассах страны образовался гололед, а на некоторых наблюдается туман, из-за чего движение затруднено. 

Генеральный инспекторат полиции призывает водителей соблюдать ПДД, адаптировать скорость к дорожным условиям и не совершать опасные манёвры. Водителям также напоминают, что в этот период года автомобиль должен был оборудован зимними шинами, а ближний свет фар должен быть включен как в ночное, так и в дневное время суток.

А пешеходам полиция советует не передвигаться по проезжей части и переходить дорогу только по “зебре”.

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