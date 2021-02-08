Внимание, водители! На дорогах страны образовалась гололедица

Внимание, водители! На дорогах страны образовалась гололедица

По данным синоптиков, сегодня, 8 февраля, на дорогах страны сохранится гололедица. В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и не выезжать на трассы без срочной надобности.

Кроме того, сотрудники ГИЧС напоминают, что автомобили обязательно должны быть оснащены зимними шинами. Спасатели также советуют родителям внимательно следить за детьми и не разрешать им играть вблизи водоёмов, лёд на которых сейчас очень тонкий.

В чрезвычайных ситуациях следует звонить в службу 112.

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