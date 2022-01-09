Внимание, водители! На дорогах страны густой туман

Внимание, водители! На дорогах страны густой туман

Генеральный инспекторат полиции сообщает, что к этому часу на всей территории страны дорожное движение осложнено из-за густого тумана. 

В связи с этим водителям рекомендуется включать противотуманные фары, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость движения и не совершать опасные обгоны. А пешеходам советуют переходить дорогу только в разрешённых местах.

Сотрудники полиции следят за безопасностью дорожного движения на всех трассах страны.

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