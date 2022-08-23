Внимание, водители: движение по ПВНС будет частично перекрыто в среду и пятницу, а всю субботу – полностью

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в среду, 24 августа, с 10:00 до 12:00, и в пятницу, 26 августа, с 13:00 до 15:00, будет перекрыто дорожное движение в периметре площади Великого национального собрания.

В указанные промежутки времени сотрудники Министерства культуры будут проводить репетиции культурно-художественных мероприятий, запланированных ко Дню независимости РМ.

Движение общественного транспорта (троллейбусы, автобусы и маршрутки) будет организовано по прилегающим улицам.

Кроме того, с 20:00 26 августа до 24:00 27 августа будет приостановлено движение по бул. Штефана чел Маре, в периметре ПВНС. Общественный транспорт также перенаправят на прилегающие улицы.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей призывают объезжать указанные зоны.

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