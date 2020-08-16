Внимание, водители! Две столичные улицы перекроют почти на три месяца

Внимание, водители! Две столичные улицы перекроют почти на три месяца

С 17 августа по 7 ноября будет перекрыто дорожное движение на улицах Святого Петра в периметре улиц А. Хыждэу и А. Янку, а также на улице А. Хыждэу между улицами Измаил и Святого Петра – Тигины – Измаил. Данная мера будет предпринята в связи с проведением работ по восстановлению водопровода и монтажа канализационных сетей. 

Согласно проекту, работы будут проводиться поэтапно на тротуарах, газоне и проезжей части, сообщает пресс-служба примарии Кишинева.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причиненные неудобства. Водителям, пересекающим участки, где будет приостановлено дорожное движение, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные указатели или объезжать данную зону.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md