Внимание, водители! Две столичные улицы перекроют почти на три месяца

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С 17 августа по 7 ноября будет перекрыто дорожное движение на улицах Святого Петра в периметре улиц А. Хыждэу и А. Янку, а также на улице А. Хыждэу между улицами Измаил и Святого Петра – Тигины – Измаил. Данная мера будет предпринята в связи с проведением работ по восстановлению водопровода и монтажа канализационных сетей.

Согласно проекту, работы будут проводиться поэтапно на тротуарах, газоне и проезжей части, сообщает пресс-служба примарии Кишинева.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причиненные неудобства. Водителям, пересекающим участки, где будет приостановлено дорожное движение, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные указатели или объезжать данную зону.

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