Внимание, водители! Дорожное движение на двух участках в центре столицы будет перекрыто до конца ноября

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 17 октября по 30 ноября будет перекрыто дорожное движение по улице Тигина, в периметре улиц Букурешть и М. Когылничану, а также по улице 31 Августа, в периметре улиц С. Лазо и Сфатул Цэрий. Данная мера связана с проведением ремонтных работ.

Муниципальные службы приносят извинения за созданные неудобства. Водителей просят объезжать данные зоны.

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