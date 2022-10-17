Внимание, водители! Дорожное движение на двух участках в центре столицы будет перекрыто до конца ноября

Внимание, водители! Дорожное движение на двух участках в центре столицы будет перекрыто до конца ноября

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 17 октября по 30 ноября будет перекрыто дорожное движение по улице Тигина, в периметре улиц Букурешть и М. Когылничану, а также по улице 31 Августа, в периметре улиц С. Лазо и Сфатул Цэрий. Данная мера связана с проведением ремонтных работ. 

Муниципальные службы приносят извинения за созданные неудобства. Водителей просят объезжать данные зоны.

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