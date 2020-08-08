Внимание, водители: часть улицы Албишоара перекроют до 23 августа

Внимание, водители: часть улицы Албишоара перекроют до 23 августа

Дорожное движение по ул. Албишоара, на участке между проспектом Ю. Гагарина и ул. Измаил, будет приостановлено с 10 августа по 23 августа.

Соответствующее распоряжение подписал вице-примар столицы Виктор Киронда, пишет ipn.md. Движение транспорта ограничено в связи с проведением ремонтных работ по ул. Албишоара.

Водителей, проезжающих через этот район, просят соблюдать временные дорожные знаки.

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