Внимание, водители: часть одной из центральных улиц перекроют на 2 дня

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С 09.00 до 17.00 17 и 18 декабря будет частично приостановлено движение по улице Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони на пересечении с улицей Иерусалим.

Об этом сообщили в примарии Кишинёва. Коммунальные службы приносят извинения гражданам за причинённые неудобства.

Водителям, пересекающим данный участок, рекомендуется следовать временным дорожным знакам или объезжать указанную зону.

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