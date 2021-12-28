Внимание! В Молдове объявили “жёлтый код” в связи с гололёдом и морозом

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила сегодня “жёлтый код” на всей территории страны в связи с гололёдом. Предупреждение будет действовать до 30 декабря.



Кроме того, с завтрашнего дня, 29 декабря, вступит в силу “жёлтый код” в связи с резким похолоданием. По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха понизится на 5°С. Предупреждение также будет действовать до 30 декабря.

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