Внимание! В четверг изменится маршрут микроавтобуса №103

Внимание! В четверг изменится маршрут микроавтобуса №103

Примария муниципия Кишинев сообщает, что в четверг, 2 июля, дорожное движение по улице Ион Пеливан на участке между улицей Алба-Юлия и Виссариона Белинского будет приостановлено. На данном отрезке будут проводиться работы по асфальтированию дороги. 

В связи с этим движение микроавтобуса №103 изменится, как следует ниже.

Туда: с улицы Николае Костин по улице Парис, Алба-Юлия и далее по установленному маршруту;

Обратно: с улицы Алба-Юлия по улицам Парис, Николае Костин и далее по установленному маршруту. 

Муниципальные службы приносят свои извинения гражданам за доставленные неудобства. Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.

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