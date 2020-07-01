В центре Кишинёва заработал новый светофор

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С сегодняшнего дня светофор на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Влайку Пыркэлаб введен в эксплуатацию в тестовом режиме. Было решено подключить систему управления светофорами на одном из самых оживленных перекрестков в центре столицы для повышения безопасности дорожного движения и пешеходов, сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан.

– Призываем водителей и граждан следовать указаниям светофора, чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций, – добавил он.

Стоит отметить, что дорожное движение на бульваре Штефан чел Маре регулируется светофорами на 16 перекрестках, которые работают 24 часа в сутки.

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