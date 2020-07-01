В центре Кишинёва заработал новый светофор

В центре Кишинёва заработал новый светофор

С сегодняшнего дня светофор на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Влайку Пыркэлаб введен в эксплуатацию в тестовом режиме. Было решено подключить систему управления светофорами на одном из самых оживленных перекрестков в центре столицы для повышения безопасности дорожного движения и пешеходов, сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан. 

– Призываем водителей и граждан следовать указаниям светофора, чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций, – добавил он. 

Стоит отметить, что дорожное движение на бульваре Штефан чел Маре регулируется светофорами на 16 перекрестках, которые работают 24 часа в сутки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md