Внимание: участок улицы в центре столицы перекрыт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с сегодняшнего дня по 3 марта будет перекрыто дорожное движение по улице Алексея Матеевича на пересечении с улицей Сфатул Цэрий. На этом участке будут проводиться работы по ремонту водопроводных сетей.

В связи с этим троллейбус №3 будет ездить следующим образом: ул. К. Стере – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – ул. В. Александри и далее по установленным маршрутам.

Кроме того, микроавтобус №124 будет ездить от ул. А. Матеевича – ул. А. Пушкина – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. К. Стере и далее по установленным маршрутам.

Муниципальные службы приносят гражданам извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать данную зону.

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