Внимание! Троллейбус №36 временно меняет маршрут движения

Внимание! Троллейбус №36 временно меняет маршрут движения

В соответствии с недавно измененным графиком работы троллейбус №36, связывающий Кишинёв и Яловены, временно меняет маршрут движения. 

Так, троллейбус №36 будет двигаться следующим образом:

Туда: ул. Миорица – ул. Г. Асаки – ул. В. Александри – ул. А. Матеевич – ул. А. Пушкин – бул. Штефан чел Маре.

Обратно: бул. Штефан чел Маре – ул. Измаил – ул. П. Халиппа – Хынчештское шоссе – Яловены. 

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