Внимание: со следующей недели маршрут микроавтобуса №103 изменится

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 20 по 25 июля дорожное движение на пересечении улиц Н. Титулеску – Четатя Килия и Четатя Килия – Бусуёчешть будет приостановлено. На данном отрезке будут проводиться работы по прокладке тепловых сетей.

Также с 20 по 30 июля будет частично приостановлено движение на бул. Дм. Кантемир, на участке между бул. Дм. Кантемир – ул. Льва Толстого. А с 21 июля по 30 сентября приостановят движение по ул. В. Белинского, на участке между И. Крянгэ и И. Пеливан.

В связи с этим, пишет diez.md, движение микроавтобуса №103 на время ремонтных работ изменится, как следует ниже.

Туда: ул. И. Крянгэ – Алба-Юлия – И. Пеливан – Н. Костин и далее по установленному маршруту.

Обратно: ул. Н. Костин – И. Пеливан – Алба-Юлия – И. Крянгэ и далее по установленному маршруту.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки или объезжать данную зону.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.