Внимание! С понедельника у бюджетников будет особый график работы (ВИДЕО)

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Соответствующее решение приняло сегодня правительство.

Согласно нему, с 15 июня работа в бюджетных организациях, подведомственных правительству, будет осуществляться посменно. В офисах будут находиться только те сотрудники, чье пребывание на рабочем месте крайне необходимо. Остальные будут работать дистанционно или отправлены в простой с сохранением не менее 2/3 заработной платы.

– Деятельность будет осуществляться на основании периодических циклов длительностью две недели. Все руководители должны издать приказы о специальном режиме работы своих подчиненных. В первом приказе должен быть представлен поименный список тех, кто будет осуществлять деятельность на местах. Во втором приказе – список тех, кто эти первые недели будет работать дистанционно. В третьем приказе должен быть список тех, кто не будет находиться на рабочем месте и не будет работать дистанционно, кто не находится в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске. В их отношении будет объявлен простой, а их зарплата составит не менее 2/3 от основной зарплаты. Каждые две недели руководитель будет составлять новые приказы с новыми списками лиц до тех пор, пока правительство не примет другого решения по этому поводу, – пояснил министр финансов Сергей Пушкуцэ.

Нововведение не касается медицинских учреждений, полиции, таможенников, пожарных и так далее.

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