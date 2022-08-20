Внимание: рыбалка в пограничной зоне в ночное время запрещена

Внимание: рыбалка в пограничной зоне в ночное время запрещена

Сотрудники Пограничной службы задокументировали несколько случаев незаконного лова рыбы в пограничной зоне.

Так, в Чишмикиой пограничники ночью остановили автомобиль, в котором ехали трое жителей села Етулия Вулканештского района. В багажнике авто обнаружили пять рыболовных сетей и около 22 кг карасей.

В другом случае мобильный патруль остановил ночью жителя села Манта. 41-летний мужчина на вопрос о цели нахождения в приграничной зоне в ночное время внятного ответа дать не смог. При проверке прилегающей территории правоохранители обнаружили в камышах три сети и около 15 кг рыбы.

В обоих случаях были составлены протоколы о нарушениях.

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