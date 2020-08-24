Внимание, розыск: в Вулканештах из дома сбежала 16-летняя девушка

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Полиция объявила в розыск 16-летнюю жительницу Вулканешт, которая сбежала из дома и может находиться в Кишинёве.

22 августа она вышла из дома, и до настоящего времени её местонахождение не известно. Как пишет gagauzinfo.md, девушка может находиться в муниципии Кишинёв. Из дома ушла впервые.

Приметы: худощавого телосложения, рост 165 см, глаза зелёно-карие, волосы длинные, каштанового цвета. Была одета в оранжевый батник, тёмно-серые джинсы, кроссовки белого цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщить об этом в ИП Вулканешт или по телефонам: 112, 029 320 159, 078 988 270, факс: 029 321 404. Информацию можно оставить и анонимно на официальном сайте управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе “Электронный ящик доверия”.

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