Внимание, розыск: полиция ищет злоумышленника, укравшего телефон (ВИДЕО)

Внимание, розыск: полиция ищет злоумышленника, укравшего телефон (ВИДЕО)

Полиция сектора Буюканы ищет мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

Находясь в магазине на улице И. Крянгэ, злоумышленник попросил у мужчины мобильный телефон, отвлёк жертву и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил 4 500 леев.

Согласно законодательству, нарушителю грозит штраф до 42 500 леев, неоплачиваемые работы в пользу общества или тюремное заключение сроком до 3 лет.

Узнавших мошенника граждан просят сообщить имеющуюся информацию по номеру: 069 144 029. Конфиденциальность источников гарантирована.

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