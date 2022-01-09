Внимание, путешественники! На одном КПП образовались очереди

0

Интенсивное, но умеренное движение наблюдается на контрольно-пропускном пункте “Крива-Мамалига”. В сторону выезда из страны в очередь выстроилось около 40 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

По данным ведомства, на остальных КПП трансграничное движение осуществляется без затруднений. Путешественникам, которые направляются в Украину, предлагают выбрать для пересечения границы пункты “Ларга-Кельменцы” или “Бричень-Росошаны”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.