Внимание, путешественники! На одном КПП образовались очереди

Внимание, путешественники! На одном КПП образовались очереди

Интенсивное, но умеренное движение наблюдается на контрольно-пропускном пункте “Крива-Мамалига”. В сторону выезда из страны в очередь выстроилось около 40 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

По данным ведомства, на остальных КПП трансграничное движение осуществляется без затруднений. Путешественникам, которые направляются в Украину, предлагают выбрать для пересечения границы пункты “Ларга-Кельменцы” или “Бричень-Росошаны”.

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