Внимание, орудуют карманники: полицейские задержали двух рецидивистов

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26-летний житель столицы и 50-летний уроженец Штефан-Водэ грабили людей на остановках и в общественном транспорте.

Первый случай произошёл 22 марта. 50-летний мужчина, находясь в маршрутке №113, вытащил из сумки 30-летней пассажирки кошелёк, в котором были документы и деньги. Ущерб составил 650 леев.

Второй случай имел место 19 апреля. 26-летний мужчина находился на остановке на улице Валя Апелор в городе Кодру. Воспользовавшись невнимательностью 39-летнего мужчины, он вытащил из кармана его куртки мобильный телефон. Ущерб составил 2400 леев.

Злоумышленники были задержаны. Оба признали свою вину.

Мужчинам грозит штраф в размере до 42500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 2 лет лишения свободы.

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