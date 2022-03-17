Некоторые улицы в центре столицы перекрывают, а транспорт перенаправят

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в субботу, 19 марта, с 08:00 до 14:00 будет перекрыто дорожное движение по улице А. Матеевича в периметре улиц Н. Йорга и Сф. Цэрий.

В связи с этим общественный транспорт будет ездить следующим образом:

Троллейбус №5: ул. К. Стере, А. Щусева, Букурешть, В. Александри и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №124: ул. А. Матеевича, А. Пушкина, Букурешть, А. Щусева, К. Стере и далее по установленному маршруту.

С 21 марта по 27 апреля будет перекрыто дорожное движение по улице Ал. чел Бун в периметре улиц В. Александри и М. Эминеску.

Автобусы №5, 10, 28, 37, 47, 48 будут ездить следующим образом: ул. В. Александри, бул. Штефана чел Маре, ул. А. Пушкина и далее по установленным маршрутам.

Микроавтобусы №103, 108, 130, 148, 162, 171, 174, 190: ул. Александру чел Бун, В. Александри, М. Варлаам, А. Пушкина, Александру чел Бун и далее по установленным маршрутам.

Также с 21 марта по 20 апреля будет перекрыто дорожное движение по улице А. Бернардацци в периметре улиц В. Александри и Болгарской.

Муниципальные службы приносят гражданам извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать указанные зоны.

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