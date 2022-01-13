Внимание! На одном из КПП образовались очереди

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Интенсивное движение наблюдается на контрольно-пропускном пункте “Крива-Мамалига”. В сторону въезда в Украину в очередь выстроилось около 50 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Путешественникам, которые направляются в Украину, предлагают выбрать для пересечения границы пункты “Ларга-Кельменцы” или “Бричень-Росошаны”. Пограничная полиция также рекомендует путешественникам заранее получать информацию о ситуации на границе по номеру +373 22 259 717.

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