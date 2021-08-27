Внимание! На КПП “Скулень” образовались очереди

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На контрольно-пропускном пункте “Скулень” образовались заторы как на въезде, так и на выезде из страны. Путешественникам, которые желают пересечь молдо-румынскую границу, рекомендуют выбирать для этого КПП “Костешть” или “Леушень”.

По данным Пограничной полиции, данные контрольно-пропускные пункты работают в нормальном режиме, что позволит путешественникам быстрее пересечь границу.

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