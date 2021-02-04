Внимание! На КПП “Кагул-Оанча” образовались очереди

Согласно полученной информации, очереди образовались из-за строгих проверок транспортных средств, проводимых румынской стороной.

– Таможенная служба Республики Молдова работает в нормальном режиме, транспортные средства проходят проверку оперативно и эффективно, без создания препятствий движению на молдавской стороне, – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим путешественникам рекомендуют выбрать для пересечения границы ближайший пограничный пункт пропуска “Джурджулешты-Галац”.

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