Внимание: на дорогах вводят “температурные” ограничения для грузовиков

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В НИОБ сообщают, что в дни сильной жары (выше +30°C) транспортным средствам весом более 20 тонн запрещается движение по дорогам общего пользования, где стоят соответствующие знаки.

Данные ограничения не распространяются на перевозку пассажиров, движение транспортных средств, перевозящих продукты питания и материалы, необходимые в исключительных ситуациях. Ограничения вводятся для сохранности асфальтобетонного покрытия дорог.

Национальный инспекторат общественной безопасности отмечает, что нарушителям, пойманным на дорогах, где установлены указанные запрещающие знаки, будут выписывать штрафы в размере до 4500 леев.

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