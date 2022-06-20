Внимание: на дорогах страны вводят “температурные” ограничения для грузовиков

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Генеральный инспекторат полиции напоминает водителям, что в дни, когда температура воздуха превышает 30 градусов, движение транспортных средств весом более 20 тонн запрещено на национальных дорогах.

По данным ведомства, ограничения не относятся к транспорту, осуществляющему пассажирские перевозки, перевозки животных, скоропортящихся продуктов животного и растительного происхождения, а также к транспорту, задействованному в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Целью запрета является предотвращение повреждения дорог с асфальтобетонным покрытием. На трассах страны были установлены соответствующие дорожные знаки.

В связи с этим полиция призывает водителей большегрузов осуществлять движение вечером или ночью, когда температура воздуха падает. Нарушителям грозят штрафы в размере до 4 500 леев для физических лиц и от 12 000 до 15 000 для юридических лиц.

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