Внимание! КПП “Мирное-Табаки” приостанавливает работу

Внимание! КПП “Мирное-Табаки” приостанавливает работу

Пограничная полиция сообщает, что контрольно-пропускной пункт “Мирное-Табаки” временно не работает, так как на украинской стороне в связи с плановыми техническими работами отключено электричество.

КПП не будет работать до 17:00, отметили в ведомстве.

В настоящее время на пропускном пункте “Мирное-Табаки” нет пассажиров и автомобилей. Путешественникам рекомендуют пересекать границу через КПП “Чишмикиой” или “Джурджулешты-Рени”.

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