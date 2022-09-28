Внимание! КПП “Джурджулешть-Рени” приостановил деятельность

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Контрольно-пропускной пункт “Джурджулешть-Рени” временно не работает. Об этом сообщили в Пограничной полиции.

По данным ведомства, пропускной пункт приостановил свою деятельность из-за технической проблемы на украинской стороне. В связи с этим путешественникам, которые планировали пересечь границу через этот КПП, рекомендуют выбрать другие пункты пропуска – “Мирное” или “Чишмикиой”.

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