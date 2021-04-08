Внимание, кишинёвцы! Временно меняются маршруты некоторых троллейбусов, автобусов и микроавтобусов

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в последующие три уикенда – 10-11 апреля, 17-18 апреля и 24-25 апреля – дорожное движение по улице Иона Крянгэ на участке между улицами Алба-Юлия и Еуджена Кока будет полностью приостановлено. В связи с этим маршруты общественного транспорта в указанные дни изменятся. Троллейбусы Открывается дополнительный маршрут троллейбуса “D”, который будет двигаться следующим образом: Туда – Алба Юлия – Конституцией – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – М. Витязул – Колумна – Х. Коандэ – Каля Ешилор – парк “Алунелул”. Обратно – Каля Ешилор – Штефана чел Маре – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – В. Белинского – И. Крянгэ – Алба-Юлия – Балканское шоссе. Маршрут троллейбуса № 1 меняется следующим образом: В сторону Буюкан – Штефана чел Маре – М. Г. Бэнулеску-Бодони – Букурешть – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску. В сторону центра города – Т. Владимиреску – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. Маршрут троллейбуса №21 сокращается до Каля Ешилор (Барьера Скулень). Маршрут троллейбуса №22 сокращается от площади Дмитрия Кантемира до парка “Алунелул”.

Автобусы

№11 будет ездить с улицы Т. Владимиреску по улицам И. Крянгэ, В. Белинского, И. Пеливан, Алба-Юлия, И. Крянгэ, Т. Владимиреску и далее по установленному маршруту.

№26:

В сторону Алба-Юлии – с бульвара Штефана чел Маре по улицам С. Лазо, Букурешть, А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, В. Белинского, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту. В сторону центра города – с улицы Иона Крянгэ по улицам В. Белинского, И. Раду, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы

№ 101, 121, 125, 172 и 174:

В сторону Алба-Юлии – с улицы И. Крянгэ по улицам Е. Кока, П. Чайковского, В. Белинского, И. Крянгэ и далее по установленным маршрутам. В сторону центра города – с улицы И. Крянгэ по улицам В. Белинского, И. Раду, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленным маршрутам.

№103:

В сторону Алба-Юлии – от улицы И. Крянгэ по улицам Е. Кока, И. Некулче, В. Белинского и далее по установленному маршруту. В сторону центра города – с улицы И. Крянгэ по улицам В. Белинского, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы приносит извинения гражданам за доставленные неудобства, а водителей просят по возможности объезжать данную зону.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.