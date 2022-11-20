Внимание, кишинёвцы: в понедельник три троллейбуса будут ездить по изменённым маршрутам

Внимание, кишинёвцы: в понедельник три троллейбуса будут ездить по изменённым маршрутам
В связи с ремонтом покрытий проезжей части бульвара Дачия движение общественного транспорта в понедельник, 21 ноября, будет реорганизовано. 

Так, троллейбусы №17 и 22 будут ездить в сторону Центра по бульвару Дечебал, через ж/д вокзал и далее по установленным маршрутам. А №30 будет ездить по своему маршруту, но не заезжать на отдельную полосу.

О движении данных маршрутов в последующий период будет сообщено завтра.

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