Внимание, кишинёвцы! Троллейбус №35 временно поменял маршрут из-за непогоды

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Из-за обильных осадков в столице была нарушена работа общественного транспорта. Так, городские троллейбусы и автобусы ездят с отклонением от графика на 40 минут, а пригородные – на 35 минут.

Кроме того, из-за непогоды троллейбус №35 вынужденно поменял маршрут и временно ездит следующим образом:

туда: ул. В. Александри – Хынчештское шоссе – ул. Яловень – ул. Н. Димо – Поликлиника;

обратно: ул. Н. Димо – ул. Яловень – Хынчештское шоссе – Миорица – ул. Г. Асаки – ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. В. Александри.

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