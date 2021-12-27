Внимание, кишинёвцы! Троллейбус №35 временно поменял маршрут из-за непогоды

Внимание, кишинёвцы! Троллейбус №35 временно поменял маршрут из-за непогоды

Из-за обильных осадков в столице была нарушена работа общественного транспорта. Так, городские троллейбусы и автобусы ездят с отклонением от графика на 40 минут, а пригородные – на 35 минут. 

Кроме того, из-за непогоды троллейбус №35 вынужденно поменял маршрут и временно ездит следующим образом:

  • туда: ул. В. Александри – Хынчештское шоссе – ул. Яловень – ул. Н. Димо –  Поликлиника;
  • обратно: ул. Н. Димо – ул. Яловень – Хынчештское шоссе – Миорица – ул. Г. Асаки – ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. В. Александри. 
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