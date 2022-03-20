Внимание, кишинёвцы! С завтрашнего дня меняются маршруты некоторых автобусов и микроавтобусов

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 21 марта по 27 апреля включительно будет приостановлено движение по улице Александру чел Бун на участке между улицами Василе Александри и Михая Эминеску. В связи с этим некоторые маршруты общественного транспорта будут изменены.

Автобусы №5, 10, 28, 37, 47 и 48 – от ул. В. Александри по бул. Штефана чел Маре, ул. А. Пушкина и далее по установленным маршрутам.

Микроавтобусы №103, 108, 130, 148, 162, 171, 174, 190 – от ул. А. чел Бун по ул. В. Александри, Митрополит Варлаам, А. Пушкина, А. чел Бун и далее по установленным маршрутам.

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