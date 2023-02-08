Внимание, кишинёвцы: некоторые троллейбусы перенаправлены из-за повреждения контактной сети

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В Управлении электротранспорта Кишинёва уточняют, что проблемы с контактной сетью обнаружены на Рышкановке, на пересечении улиц Б. Воевод и Киев.

В связи с этим некоторые троллейбусные маршруты перенаправляются:

Троллейбусы №10, 12 и 24 из сектора Центр едут до улицы Албишоара (Цирк).

Троллейбусы №21 и 23 из сектора Буюканы едут до Старой Почты.

Над устранением неполадок работают экстренные службы.

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