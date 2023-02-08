Внимание, кишинёвцы: некоторые троллейбусы перенаправлены из-за повреждения контактной сети

Внимание, кишинёвцы: некоторые троллейбусы перенаправлены из-за повреждения контактной сети

В Управлении электротранспорта Кишинёва уточняют, что проблемы с контактной сетью обнаружены на Рышкановке, на пересечении улиц Б. Воевод и Киев.

В связи с этим некоторые троллейбусные маршруты перенаправляются:

  • Троллейбусы №10, 12 и 24 из сектора Центр едут до улицы Албишоара (Цирк).
  • Троллейбусы №21 и 23 из сектора Буюканы едут до Старой Почты.

Над устранением неполадок работают экстренные службы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md