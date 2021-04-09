Внимание, кишинёвцы! Некоторые микроавтобусы меняют маршруты движения

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с завтрашнего дня, 10 апреля, изменятся маршруты движения микроавтобусов №112, №138, №173 и №185.

Так, микроавтобус №112 (бул. Мирча чел Бэтрын – ул. А. Матеевич) будет двигаться следующим образом:

Туда: бул. Мирча чел Бэтрын – ул. Алеку Руссо – ул. Б. Воевод – бул. Ренаштерий Национале – бул. Г. Виеру – ул. К. Тэнасе – ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – ул. А. Матеевич;

Обратно: ул. А. Матеевич – ул. А. Пушкин – ул. К. Тэнасе – бул. Г. Виеру – бул. Ренаштерий Национале – ул. Т. Владимиреску – ул. Киев – ул. Алеку Руссо – бул. Мирча чел Бэтрын. Расписание – с 05.30 до 23.30. Время ожидания в часы пик – 4 минуты.

Микроавтобус №138 (ком. Бубуечь, ул. Г. Виеру – ул. Армянская):

Туда: (в коммуне Бубуечь) ул. Г. Виеру – ул. Т.Бубуег – (в Кишинёве) ул. Узинелор – ул. Т. Владимиреску – бул. Ренаштерий Национале – бул. Г. Виеру – ул. К. Тэнасе – ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – ул. Колумна – ул. В. Александри – ул. В. Микле – ул. Армянская;

Обратно: ул. Армянская – ул. Александру чел Бун – ул. А. Пушкин – ул. К. Тэнасе – бул. Г. Виеру – бул. Ренаштерий Национале – ул. Т. Владимиреску – ул. Узинелор – (в ком. Бубуечь) ул. Т. Бубуег – ул. Г. Виеру (до нового кладбища). Расписание – с 06.30 до 20.00. Время ожидания в часы пик – 9-10 минут.

Микроавтобус №173 (г. Кодру, ул. И. Тургенев – Северный автовокзал):

Туда: (в г. Кодру) ул. И. Тургенев – ул. Костюжены – ул. Валя Апелор – ул. Костюжень – (в Кишиневе) ул. Гренобле – бул. Траян – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарин – бул. К. Негруцци – бул. Штефан чел Маре – ул. Измаил – ул. Каля Мошилор;

Обратно: (в Кишиневе) ул. Каля Мошилор – ул. Измаил – ул. Митрополит Варлаам – ул. Тигина – бул. Штефан чел Маре – бул. К. Негруцци – бул. Ю. Гагарин – бул. Дечебал – бул. Траян – ул. Гренобле – (в г. Кодру) ул. Костюжень – ул. Валя Апелор – ул. Костюжень – ул. И. Тургенев.

Маршрут микроавтобуса №185 (ул. Пьетрарилор – г. Дурлешты) будет продлён до улицы Кодрилор:

Туда: ул. Пьетрарилор – Друмул Виилор – ул. Л. Качиньский – Хынчештское шоссе – ул. Миорица – ул. Гренобле – бул. Траян – бул. Дачия – Виадук – ул. Букурешть – ул. А. Щусев – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. В. Белинского – ул. И. Крянгэ – (в г. Дурлешть) ул. Т. Владимиреску – ул. Кодрилор;

Обратно: (в г. Дурлешты) ул. Кодрилор – ул. Т. Владимиреску – ул. И. Крянгэ – ул. В. Белинского – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусев – ул. Букурешть – Виадук – бул. Дачия – бул. Траян – ул. Гренобле – ул. Миорица – Хынчештское шоссе – ул. Пьетрарилор.

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