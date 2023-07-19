Внимание, кишинёвцы! Некоторые автобусы временно меняют маршруты движения

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что в связи с асфальтированием дороги по улице Тигина временно будет перекрыто дорожное движение на перекрестке улиц Аврам Янку до бул. Штефан чел Маре.

В связи с этим с 19.00 сегодняшнего дня до 07.00 20 июля движение автобусов будет реорганизовано следующим образом:

Автобус №24

Сегодня, 19 июля, рейсы на 19.40, 21.00 и 22.10 будут отъезжать с ул. Измаил. А с 07.00 20 июля автобус будет ходить следующим образом:

Туда: ул. Измаил, а далее по установленному маршруту.

Обратно: ул. Измаил – бул. Д. Кантемир – бул. К. Негруцци – бул. Штефан чел Маре – ул. Измаил (конечная остановка).

Автобус №31

Сегодня, 19 июля, рейсы на 19.15, 20.15 и 21.30 будут отъезжать с ул. Измаил. А с 07.00 20 июля автобус будет ходить следующим образом:

Туда: ул. Измаил, а далее по установленному маршруту.

Обратно: ул. Измаил – бул. Д. Кантемир – бул. К. Негруцци – бул. Штефан чел Маре – ул. Измаил (конечная остановка).

Автобус №38

Сегодня, 19 июля, рейсы на 19.10, 20.15 и 21.20 будут отъезжать с ул. Измаил. А с 07.00 20 июля автобус будет ходить следующим образом:

Туда: ул. Измаил, а далее по установленному маршруту.

Обратно: ул. Измаил – бул. Д. Кантемир – бул. К. Негруцци – бул. Штефан чел Маре – ул. Измаил (конечная остановка).

Автобус №39

Сегодня, 19 июля, рейсы на 19.40, 20.15 и 21.10 будут отъезжать с ул. Измаил. А с 07.00 20 июля автобус будет ходить следующим образом:

Туда: ул. Измаил, а далее по установленному маршруту.

Обратно: ул. Измаил – бул. Д. Кантемир – бул. К. Негруцци – бул. Штефан чел Маре – ул. Измаил (конечная остановка).

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