Внимание, кишинёвцы! Меняются некоторые маршруты общественного транспорта

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 07.00 6 марта до 19.00 8 марта будет полностью приостановлено движение на участке улицы Иона Крянгэ от улицы Виссариона Белинского до улицы Еуджена Кока (по направлению к улице Алба-Юлия). Данная мера связана с проведением работ по прокладке инженерных сетей.

В то же время ограничение будет действовать и с 9 по 31 марта, за исключением общественного транспорта в сторону улицы Алба-Юлия. Маршруты изменятся, как следует ниже.

Троллейбусы:

№ 1, 22 – в сторону Алба-Юлии: от бульвара Штефана чел Маре по улицам Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, Букурешть, Алексея Щусева, Константина Стере, Василе Лупу, Виссариона Белинского, Иона Крянгэ и далее по установленным маршрутам; в сторону центра города – от улицы Иона Крянгэ по улицам Виссариона Белинского, Василе Лупу, Константина Стере, Алексея Щусева, Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

№ 21 – сокращается до улицы Каля Ешилор (Барьера Скулень).

Автобусы:

№ 11 – от улицы Тудора Владимиреску по улицам Иона Крянгэ, Виссариона Белинского, Иона Пеливан, Алба-Юлия, Иона Крянгэ, Тудора Владимиреску и далее по установленному маршруту.

№ 26 – в сторону Алба-Юлии: от бульвара Штефана чел Маре по улицам Сергея Лазо, Букурешть, Алексея Щусева, Константина Стере, Василе Лупу, Виссариона Белинского, Иона Крянгэ и далее по установленному маршруту; в сторону центра города – от улицы Иона Крянгэ по улицам Виссариона Белинского, Василе Лупу, Константина Стере, Алексея Щусева, бульвара Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

№ 101, 121, 125, 172 и 174 – в сторону Алба-Юлии: от улицы Иона Крянгэ по улицам Еуджена Кока, Петра Чайковского, Виссариона Белинского, Иона Крянгэ и далее по установленным маршрутам; в сторону центра города – от улицы Иона Крянгэ по улицам Виссариона Белинского, Иоанны Раду, Еуджена Кока, Иона Крянгэ и далее по установленным маршрутам.

№ 103 – в сторону Алба-Юлии: от улицы Иона Крянгэ по улицам Еуджена Кока, Иона Некулче, Виссариона Белинского и далее по установленному маршруту; в сторону центра города – от улицы Иона Крянгэ по улицам Виссариона Белинского, Иона Некулче, Еуджена Кока, Иона Крянгэ.

Профильные муниципальные службы приносят свои извинения за доставленные неудобства.

В то же время с 9 по 31 марта движение в данной зоне будет ограничено за исключением общественного транспорта, л

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