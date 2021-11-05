Внимание! Меняется расписание туристического троллейбуса

Внимание! Меняется расписание туристического троллейбуса

Кроме того, количество рейсов будет сокращено на два. Это связано с переходом на “зимнее время”. Об этом сообщило Главное управление экономики, торговли и туризма примарии Кишинёва.

Так, с 6 ноября будут приостановлены два маршрута туристического троллейбуса (от 10.00 и 18.00). Расписание движения будет организовано следующим образом:

  • первый маршрут в 12.00 (на русском языке);
  • второй маршрут в 14.00 (на английском языке);
  • третий маршрут в 16.00 (на молдавском языке).

В туристическом троллейбусе разрешён проезд максимум 22 человек. Детей до 7 лет должен сопровождать взрослый. Стоимость поездки – 30 леев. Пункт отправления – Триумфальная арка. Расписание может меняться в зависимости от потока пассажиров или изменений, которые могут произойти в туристическом маршруте.

Цель запуска проекта – популяризация туристических достопримечательностей молдавской столицы. Так, жители и гости города смогут узнавать и открывать для себя историю улиц и личностей, которые ознаменовали его развитие.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md