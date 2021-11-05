Внимание! Меняется расписание туристического троллейбуса

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Кроме того, количество рейсов будет сокращено на два. Это связано с переходом на “зимнее время”. Об этом сообщило Главное управление экономики, торговли и туризма примарии Кишинёва.

Так, с 6 ноября будут приостановлены два маршрута туристического троллейбуса (от 10.00 и 18.00). Расписание движения будет организовано следующим образом:

первый маршрут в 12.00 (на русском языке);

второй маршрут в 14.00 (на английском языке);

третий маршрут в 16.00 (на молдавском языке).

В туристическом троллейбусе разрешён проезд максимум 22 человек. Детей до 7 лет должен сопровождать взрослый. Стоимость поездки – 30 леев. Пункт отправления – Триумфальная арка. Расписание может меняться в зависимости от потока пассажиров или изменений, которые могут произойти в туристическом маршруте.

Цель запуска проекта – популяризация туристических достопримечательностей молдавской столицы. Так, жители и гости города смогут узнавать и открывать для себя историю улиц и личностей, которые ознаменовали его развитие.

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