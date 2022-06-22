Внимание, кишинёвцы! Маршрут одного из троллейбусов временно изменён

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Троллейбус №31 меняет маршрут с 22 июня по 2 июля. Данная мера связана с проведением ремонтных работ на одном из участков по пути следования.

В указанный период троллейбус №31 будет ходить следующим образом:

Туда: мун. Кишинёв – г. Сынжера (по нынешнему маршруту).

Обратно: г. Сынжера – ул. 31 Августа – ул. Кишинёв – выезд из Сынжеры в сторону Кишинёва, а далее по установленному маршруту.

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