Внимание, кишинёвцы! Две улицы в центре столицы частично перекроют на два месяца

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 14 июля по 13 сентября будет перекрыто дорожное движение по улице Александру чел Бун в периметре улиц Марии Чеботарь и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. Кроме того, в этот же период будет остановлено движение по улице Тигина в периметре бульвара Штефана чел Маре и улицы 31 Августа. Данная мера связана с проведением ремонта канализационных сетей.

Общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

Микроавтобус №113. Ул. Тигина – бул. Штефана чел Маре – ул. Чуфля – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

Троллейбус №34. Туда: бул. Штефана чел Маре – ул. Чуфля; обратно: ул. Чуфля – бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей, которые пересекают данные зоны, призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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