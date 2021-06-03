Внимание, кишинёвцы! Два троллейбуса временно меняют маршруты движения

0

В связи с ремонтом дорожного покрытия на бульваре Дачия (конечная остановка общественного транспорта) маршруты движения троллейбусов №4 и №22 будут временно изменены. Об этом сообщило Управление электротранспорта Кишинёва.

Так, в сторону бульвара Дачия троллейбусы будут двигаться следующим образом:

троллейбус №4 : ул. Н. Зелинского – ул. Индепенденцей, а назад по установленному маршруту.

: ул. Н. Зелинского – ул. Индепенденцей, а назад по установленному маршруту. троллейбус №22: бул. Дачия – бул. Траян, а назад по установленному маршруту.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.