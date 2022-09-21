Внимание, кишинёвцы! Два троллейбуса временно меняют маршруты движения

В связи с ремонтом дорожного покрытия на улице Сармизеджетуза маршруты движения троллейбусов №20 и №28 временно изменены. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинёва.
Так, сегодня, 21 сентября, троллейбусы №20 и №28 будут двигаться следующим образом:
- ул. Буребиста – бул. Дачия – бул. Дечебал, а далее по установленным маршрутам.
Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии