Внимание, кишинёвцы! Два троллейбуса временно меняют маршруты движения

Внимание, кишинёвцы! Два троллейбуса временно меняют маршруты движения

В связи с ремонтом дорожного покрытия на улице Сармизеджетуза маршруты движения троллейбусов №20 и №28 временно изменены. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинёва. 

Так, сегодня, 21 сентября, троллейбусы №20 и №28 будут двигаться следующим образом:

  • ул. Буребиста – бул. Дачия – бул. Дечебал, а далее по установленным маршрутам. 

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства.

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