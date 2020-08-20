Внимание, кишиневцы! Маршруты некоторых троллейбусов временно изменены

0

Примария муниципия Кишинев сообщает, что с 08.00 20 августа до 24.00 29 августа будет приостановлено дорожное движение на улице Константин Тэнасе и бульваре Григоре Виеру на участке между улицами Александра Пушкина и Иерусалимской.

В связи с этим изменятся маршруты некоторых троллейбусов, как следует ниже:

Маршруты троллейбусов №7 и 10 будут сокращены до улицы Албишоара (остановка “Цирк”);

будут сокращены до улицы Албишоара (остановка “Цирк”); Троллейбусы № 12 и 25 будут ездить от улицы Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони по улицам Букурешть, Алексея Щусева, Михай Витязул, Петрикань, Каля Орхеюлуй и далее по установленным маршрутам;

будут ездить от улицы Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони по улицам Букурешть, Алексея Щусева, Михай Витязул, Петрикань, Каля Орхеюлуй и далее по установленным маршрутам; Троллейбусы №24 будут ездить от улицы Александра Пушкина по улицам Букурешть, Алексея Щусева, Михай Витязул, Петрикань, Каля Орхеюлуй, бульвар Ренаштерий Национале, Богдан Воевод, Алеку Руссо и далее по установленному маршруту;

будут ездить от улицы Александра Пушкина по улицам Букурешть, Алексея Щусева, Михай Витязул, Петрикань, Каля Орхеюлуй, бульвар Ренаштерий Национале, Богдан Воевод, Алеку Руссо и далее по установленному маршруту; Троллейбусы №16 и 32 будут ездить от улицы Александра Пушкина по Иерусалимской, бульвару Григоре Виеру и далее по установленным маршрутам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.