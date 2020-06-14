Внимание! Как будет ездить общественный транспорт в Кишиневе с понедельника

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что с 15 по 30 июня троллейбусы, автобусы и микроавтобусы будут ездить в особом режиме. Соответствующее решение приняла сегодня чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. Доступ пассажиров будет осуществляться только при наличии маски.

Таким образом, для предупреждения и снижения рисков заражения коронавирусом общественный транспорт будет ездить следующим образом:

в будни: с 05:00 до 10:30 и с 15:30 до 21:30. Доступ лицам без масок будет запрещен!

в выходные движение общественного транспорта будет приостановлено.

В троллейбусах и автобусах средней и большой вместительности (стандартных) смогут находиться максимум 35-40 пассажиров. В единицах транспорта с “гармошкой” – 50-60 человек. В микроавтобусах могут перевозиться не больше пассажиров, чем сидячих мест.

Карабинеры и/или сотрудники вооруженных сил будут находиться на остановках общественного транспорта и обеспечивать соблюдение всех принятых правил. А руководство Управления электротранспорта Кишинева, Городского автобусного парка и администраторы микроавтобусов должны оснастить персонал защитными средствами, а единицы транспорта – дезинфектантами.

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